Stand: 27.07.2022 14:59 Uhr Grizzlys Wolfsburg verpflichten Ex-NHL-Stürmer Beaudin

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihre Personalplanungen für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit der Verpflichtung des früheren NHL-Stürmers Christophe Beaudin vorerst abgeschlossen. Der 25 Jahre alte Kanadier hat in der stärksten Liga der Welt 22 Spiele für die Ottawa Senators absolviert, bei den Grizzlys erhält Beaudin einen Vertrag für die kommende Saison. Beaudin spielte zuletzt für Laval Rocket in der American Hockey League (AHL). | 27.07.2022 14:58