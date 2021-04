Stand: 01.04.2021 21:45 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren unglücklich

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Donnerstagabend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf bittere Weise mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) bei den Nürnberg Ice Tigers verloren. Das Siegtor der Franken fiel in der 59. Minute. Matti Järvinen (11.) hatte die Niedersachsen in Führung gebracht. Ergebnisse und Tabelle | 01.04.2021 21:46