Stand: 15.01.2021 21:05 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren in DEL erneut

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihren Negativlauf in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht beenden können. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend den Iserlohn Roosters mit 1:2 nach Verlängerung (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) und warten nun bereits seit sieben Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. Brody Sutter brachte die Iserlohner schon nach 33 Sekunden in Führung, die Phil Hungerecker noch im ersten Viertel egalisierte (14.). Ryan Johnston sorgte in der Verlängerung dann für die Entscheidung (63.). Ergebnisse und Tabelle DEL | 15.01.2021 21:05