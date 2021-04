Stand: 26.04.2021 22:55 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren erstes Play-off-Halbfinale

Die Grizzlys Wolfsburg haben das erste Play-off-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim klar verloren. Die Niedersachsen mussten sich am Montagabend auswärts mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) geschlagen geben. Spencer Machacek erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Grizzlys, die in der Serie "Best of three" nun unter großem Druck stehen. Am Mittwoch (18.30 Uhr) müssen die Wolfsburger gewinnen, um den Final-Traum am Leben zu halten. Ergebnisse Play-offs | 26.04.2021 22:54