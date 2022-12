Stand: 18.12.2022 16:04 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren durch spätes Gegentor gegen Mannheim

Die Grizzlys Wolfsburg haben am 32. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Niederlage kassiert. Im Verfolger-Duell mit den Adlern Mannheim kassierten die Niedersachsen am Sonntagnachmittag in eigener Halle eine 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)-Niederlage. Das Gegentor zum 2:3 durch Jordan Szwarz fiel dabei erst 14 Sekunden vor der Schlusssirene. Wolfsburg hatte durch Tore von Luis Schinko (30.) und Spencer Machacek (39.) zwischenzeitlich mit 2:1 geführt.