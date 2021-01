Stand: 29.01.2021 21:00 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren bei den Kölner Haien

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Fünf Tage nach der 1:2-Pleite gegen den Nordrivalen Bremerhaven unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend bei den Kölner Haien mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1.). Die Grizzlys, für die Matti Järvinen zum 1:1 traf (42.), mussten die Rheinländer in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Sie sind nun nur noch Sechster in der Staffel A der DEL. Ergebnisse/Tabelle DEL | 29.01.2021 20:58