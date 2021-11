Stand: 25.11.2021 22:08 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren bei Kölner Haien

Die Grizzlys Wolfsburg haben auch ihr drittes Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen am Donnerstagabend bei den Kölner Haien mit 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Damit verpasste es die Mannschaft von Mike Stewart, sich im Kampf um die Play-off-Plätze noch besser in Position zu bringen. Dabei hätte die Partie eigentlich nicht besser beginnen können: Schon in der ersten Minute traf Jonas Enlund zum 1:0. Aber nur wenige Sekunden später fiel der Ausgleich. Überblick | 25.11.2021 22:02