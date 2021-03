Stand: 25.03.2021 22:47 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren auch drittes Duell mit dem Süden

Die Grizzlys Wolfsburg haben im dritten Spiel der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Teams aus dem Süden die dritte Niederlage kassiert. Das Heimspiel gegen Adler Mannheim ging mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) verloren. Schon in Mannheim hatte sich die Mannschaft von Trainer Pat Cortina am Ende mit 1:2 geschlagen geben müssen. In Schwennigen verloren die Grizzlys zuletzt 1:4. Überblick | 25.03.2021 22:45