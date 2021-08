Stand: 21.08.2021 17:52 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren Testspiel gegen Eisbären Berlin

Die Grizzlys Wolfsburg haben ein Vorbereitungsspiel gegen die Eisbären Berlin mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) verloren. Im Duell mit dem deutschen Eishockey-Meister der vergangenen Saison hatte Neuzugang Chris DeSousa die Gastgeber am Sonnabend früh in Führung gebracht. Im zweiten Abschnitt glich der frühere Eisbären-Profi Thomas Reichel vor etwa 800 Zuschauern in der Eisarena zum 2:2 für Wolfsburg aus. Die Tore für die Berliner erzielten Jonas Müller, Matt White und Leonhard Pföderl. Die Eisbären empfangen am Freitag das finnische Spitzenteam Tappara Tampere zum Auftakt der Champions Hockey League (CHL). | 21.08.2021 17:50