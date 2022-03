Stand: 18.03.2022 22:21 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlieren DEL-Spitzenspiel bei Eisbären Berlin

In der Neuauflage des letztjährigen DEL-Finals haben die Grizzlys Wolfsburg am Freitag eine 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)-Niederlage bei den Eisbären Berlin hinnehmen müssen. Tabellenführer Berlin hat durch den Erfolg den vorzeitigen Einzug in die Play-offs perfekt gemacht. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren ebenfalls - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) bei den Straubing Tigers. Ergebnisse/Tabelle | 18.03.2022 22:22