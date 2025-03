Stand: 11.03.2025 11:25 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Youngster Veber

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Stürmer Robin Veber verlängert. Der 21-Jährige wird auch in der nächsten Saison bei den Niedersachsen bleiben. Der gebürtige Wolfsburger war zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit vom SC Riessersee aus der Oberliga zurück in die Heimat gekommen und hat für die Grizzlys 30 DEL-Spiele bestritten. Die Wolfsburger hatten erstmals seit 2019 den Sprung in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga verpasst. | 11.03.2025 11:20