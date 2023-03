Stand: 10.03.2023 12:15 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Stürmer Braun

Vor dem Beginn der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Grizzlys Wolfsburg den Vertrag mit Außenstürmer Laurin Braun vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt. Der 32-Jährige war vor dieser Saison von den Krefeld Pinguinen nach Wolfsburg gekommen. In der Hauptrunde der DEL kam er bei 55 Einsätzen auf 15 Tore und 13 Vorlagen. | 10.03.2023 12:15