Stand: 21.02.2021 14:17 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Möser

Eishockey-Profi Janik Möser wird auch in der kommenden Saison für die Grizzlys Wolfsburg spielen. Die Niedersachsen haben ihre Option auf eine Verlängerung des Vertrages vorzeitig gezogen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag mitteilte. Möser war vor der Saison aus Mannheim zu den Niedersachsen gewechselt. Weil er danach an Corona erkrankt und danach eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden war, musste der 25-Jährige allerdings bis Mitte Januar auf seinen ersten Einsatz für die Grizzlys warten. | 21.02.2021 14:17