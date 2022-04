Stand: 19.04.2022 12:12 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Kapitän Machacek

Einen Tag vor dem ersten Play-off-Halbfinale beim EHC München haben die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den auslaufenden Vertrag mit ihrem Kapitän Spencer Machacek um ein Jahr verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 33 Jahre alte Kanadier spielt seit 2018 in Wolfsburg und schoss in 205 DEL-Spielen bislang 70 Tore. Ostermontag gelang Machacek im entscheidenden fünften Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven kurz vor Schluss der Treffer zum 2:0-Endstand. | 19.04.2022 12:11