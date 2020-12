Stand: 20.12.2020 20:11 Uhr Grizzlys Wolfsburg starten mit Sieg in DEL-Saison

Die Grizzlys Wolfsburg sind mit einem Sieg in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntagabend in eigener Halle mit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) gegen die Krefeld Pinguine durch und feierten damit den höchsten Erfolg in der Corona-bedingt neu eingeführten Nord Division. Nach dem Rückstand im ersten Drittel drehten Phillip Bruggisser (36.), Max Görtz (37., 41.) und Matti Järvinen (45.) die Partie zugusten der Grizzlys. Überblick | 20.12.2020 22:10