Stand: 16.03.2024 22:17 Uhr Grizzlys Wolfsburg starten mit 3:6 gegen München in Play-offs

Die Eishockey-Profis der Grizzlys Wolfsburg sind mit einer klaren Niederlage in die Play-offs der DEL gestartet. Die Mannschaft von Coach Mike Stewart unterlag dem EHC München vor 3.734 Zuschauern in der eigenen Halle mit 3:6 (0:2, 2:3, 1:1). Das Spiel verloren die Hausherren zwischen der 30. und 37.Minute, als sie drei Gegentore hinnehmen mussten. Für Wolfsburg trafen Wilkie, Schinko und O'Connor. Das Viertelfinale wird im Modus "best of seven" gespielt. Partie zwei findet am Dienstag in München statt. Überblick | 16.03.2024 22:13