Stand: 21.02.2024 21:50 Uhr Grizzlys Wolfsburg siegen klar gegen Düsseldorf

Die Grizzlys Wolfsburg sind am 45. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu einem souveränen Heimsieg gekommen. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend in heimischer Arena gegen den Tabellenelften Düsseldorfer EG mit 9:4 (4:3, 4:1, 1:0) durch. Wolfsburg festigte durch den Erfolg seinen derzeitigen Play-off-Rang. Die Grizzlys belegen derzeit den fünften Tabellenplatz. Ergebnisse und Tabelle | 21.02.2022 21:48