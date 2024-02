Stand: 04.02.2024 16:29 Uhr Grizzlys Wolfsburg schlagen auch Meister EHC München

Die Grizzyls Wolfsburg haben ihren Siegeszug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Die Niedersachsen bezwangen am Sonntagnachmittag Meister EHC München mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) und feierten den vierten Erfolg in Serie. Justin Feser (23.) und Ryan O´Connor (46.) waren für die Grizzlys erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 04.02.2022 16:28