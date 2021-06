Stand: 24.06.2021 11:36 Uhr Grizzlys Wolfsburg holen US-Stürmer Mingoia

Der Kader der Grizzlys Wolfsburg für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nimmt weiter Gestalt an. In Trevor Mingoia hat der Vizemeister einen weiteren Angreifer verpflichtet und mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Der 29 Jahre alte US-amerikanische Außenstürmer startete seine Profikarriere 2015 nach dem College in Providence. Zuletzt spielte er in der ersten finnischen Liga in Kouvola. In 73 Partien gelangen ihm 27 Treffer und 37 Assists. | 24.06.2021 11:35