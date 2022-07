Stand: 26.07.2022 14:35 Uhr Grizzlys Wolfsburg holen Torhüter Pogge

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Torhüter Justin Pogge als Nachfolger für Chet Pickard (Karriereende) verpflichtet. Der 36-jährige Kanadier stand in der vergangenen Saison bei den Kölner Haien zwischen den Pfosten und hat in der DEL in 81 Partien eine Fangquote von 91 Prozent. Dritter Goalie hinter Dustin Strahlmeier und Pogge wird der 21-jährige Ennio Albrecht, der bislang in der Oberliga für die Blue Devils Weiden im Einsatz war. | 26.07.2022 14:34.