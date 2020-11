Stand: 10.11.2020 15:19 Uhr Grizzlys Wolfsburg holen Kanadier Melchiori

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die bislang noch nicht vergebene, aber fest eingeplante Position in der Defensive durch Julian Melchiori besetzt. Der 28 Jahre alte Kanadier erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag vom Saisonstart bis zum Saisonende. Melchiori spielte in der vergangenen Saison als Assistenzkapitän für die Binghamton Devils in der American Hockey League. Insgesamt kommt er auf 446 Partien in der AHL und 30 Partien für die Winnipeg Jets in der NHL. | 10.11.2020 15:18