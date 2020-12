Stand: 21.12.2020 12:18 Uhr Grizzlys Wolfsburg bis auf Weiteres ohne Olimb

Die Grizzlys Wolfsburg müssen mindestens am kommenden Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Mathis Olimb verzichten. Der kanadische Mittelstürmer hat am Sonntagabend beim 4:1-Auftaktsieg gegen die Krefeld Pinguine eine Oberkörperverletzung erlitten. Er fällt damit bis auf Weiteres aus. Damit müssen die Grizzlys, für die es am Dienstag (20.30 Uhr) zu Hause gegen die Eisbären Berlin weitergeht, den nächsten Ausfall kompensieren. Überblick | 21.12.2020 12:16