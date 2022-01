Stand: 19.01.2022 23:08 Uhr Grizzlys Wolfsburg besiegen in DEL auch Bietigheim Steelers

Die Grizzlys Wolfsburg haben auch ihr zweites Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach der Corona-Isolation für sich entschieden. Gegen die Bietigheim Steelers stand es am Ende 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). Tyler Gaudet glänzte mit drei Treffern für die Niedersachsen, die in der Tabelle nun Zweiter sind. | 19.01.2022 23:07