Stand: 19.10.2022 10:34 Uhr Grizzlys Wolfsburg am 15. November gegen Lulea

Die Spieltermine für das Achtefinale in der Eishockey-Champions-League stehen fest. Demnach treffen die Grizzlys Wolfsburg am Dienstag, den 15. November (18 Uhr), in der heimischen Eis-Arena auf Luleå HF. Das Rückspiel bei den Schweden, die 2015 die Königsklasse gewonnen hatten, findet eine Woche später am 22. November (18.05 Uhr) statt. | 19.10.2022 10:34