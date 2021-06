Stand: 18.06.2021 10:04 Uhr Grizzlys Wolfsburg: Saisoneröffnung gegen Berlin mit Fans?

Das Vorbereitungsprogramm der Grizzlys Wolfsburg für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga steht fest. Trainingsstart ist am 2. August. Vom 13. bis 15. August nehmen die Grizzlys am Gäuboden-Volksfest-Cup in Straubing teil. Es folgt ein Kurz-Trainingslager mit einem Testspiel beim Liganeuling Bietigheim Steelers (18. August). Für den 21. August ist die offizielle Saisoneröffnung mit einer Partie gegen die Eisbären Berlin angesetzt. Die Wolfsburger wollen dabei vor Zuschauern spielen: "Unsere Planungen laufen dahingehend, wir haben die aktuellen Entwicklungen dabei natürlich im Auge", erklärte Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf. Am letzten August-Wochenende steht ein Doppel-Test in Iserlohn und Düsseldorf an. Die neue DEL-Saison beginnt am 10. September. | 18.06.2021 10:01