Grizzlys Wolfsburg: Heimniederlage nach Corona-Pause

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihr erstes Spiel in der Deutschen Eishockey Liga nach der Corona-Quarantäne verloren. 21 Tage nach dem 2:3 in Nürnberg unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend in eigener Halle nach Verlängerung 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) gegen die Iserlohn Roosters. Phil Hungerecker und Gerrit Fauser erzielten vor 500 Zuschauern die Tore für die Grizzlys. | 11.02.2022 21:52