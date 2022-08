Stand: 31.08.2022 14:40 Uhr Grizzlys Wolfsburg: Fauser verpasst DEL-Start

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen wochenlang auf Gerrit Fauser verzichten. Der Stürmer war bei einem Testspiel im Schweizer Trainingslager mit einem Schlittschuh in einer Rille auf dem weichen Eis hängen geblieben. "Es ist zwar nicht so schlimm wie zunächst gedacht, er wird aber trotzdem drei bis vier Wochen ausfallen", sagte Grizzlys-Headcoach Mike Stewart. Fauser wird wohl auch den DEL-Auftakt am 16. September gegen die Löwen Frankfurt verpassen. | 31.08.2022 14:38