Stand: 04.05.2023 10:59 Uhr Grizzlys Wolfsburg: Bittner wechselt nach München

Verteidiger Dominik Bittner wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Grizzlys Wolfsburg zum Meister EHC München. Der 30 Jahre alte Nationalspieler, der bislang 484 Mal in der DEL aufgelaufen ist, kehrt damit nach vier Jahren in Wolfsburg in seine bayerische Heimat zurück. | 04.05.2023 10:59