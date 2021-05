Stand: 21.05.2021 16:19 Uhr Greipel gewinnt vierte Etappe der Andalusien-Rundfahrt

Rad-Star André Greipel kommt immer besser in Form. Der Rostocker gewann am Freitag die vierte Etappe der Andalusien-Rundfahrt in Cullar Vega vor dem Kolumbianer Alvaro Hodeg und Dänemarks Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Für den 38-Jährigen war es der 158. Sieg als Profi. | 21.05.2021 16:19