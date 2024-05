Stand: 05.05.2024 15:38 Uhr Greifswalder FC träumt weiter vom Drittliga-Aufstieg

Die Fußballer des Greifswalder SV haben ihre Chancen auf den Meistertitel in der Regionalliga Nordost und den damit verbundenen Aufstieg in die Dritte Liga gewahrt. Die Vorpommern setzten sich am Sonntagnachmittag gegen den FSV Zwickau mit 4:2 (2:1) durch und haben vor den beiden letzten Saisonspielen weiter zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus. Die Lausitzer hatten bereits am Sonnabend mit 2:0 beim BFC Dynamo gewonnen. Ergebnisse und Tabelle | 05.05.2024 15:37