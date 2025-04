Stand: 17.04.2025 21:05 Uhr Greifswalder FC siegt dank Benyamina-Doppelpack gegen Altglienicke

Ein Doppelpack von Soufian Benyamina hat dem Greifswalder FC einen 2:1 (0:1)-Sieg in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen die VSG Altglienicke beschert. Der 35 Jahre alte Torjäger markierte am Donnerstagabend im Verfolgerduell mit den Berlinern beide Treffer (66., 84.) für die Vorpommern. Die Gäste waren durch Eren Öztürk in Führung gegangen (5.). Ergebnisse und Tabelle | 17.04.2025 21:04