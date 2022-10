Stand: 16.10.2022 15:44 Uhr Greifswalder FC punktet gegen Meister BFC Dynamo

Aufsteiger Greifswalder FC hat sich einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Nordost erkämpft. Die Vorpommern kamen am Sonntagnachmittag gegen den amtierenden Meister BFC Dynamo zu einem 1:1 (1:1). Abu Bakarr Kargbo brachte Greifswald in Führung (23.), Leonidas Tiliudis gelang kurz darauf der Ausgleich (26.) für die Berliner. Ergebnisse und Tabelle | 16.10.2022 15:43