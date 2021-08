Stand: 06.08.2021 13:15 Uhr Greifswalder FC holt Drittliga-Rekordspieler Müller

Fußball-Fünftligist Greifswalder FC hat kurz vor dem Saisonstart in der NOFV-Oberliga Nord Ex-Profi Robert Müller verpflichtet. Der Abwehrmann stand zuletzt bei Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching unter Vertrag. In seiner langen Laufbahn war der gebürtige Schweriner unter anderem für Hertha BSC, Carl Zeiss Jena, Holstein Kiel, Hansa Rostock und Energie Cottbus aktiv. Mit 348 Einsätzen ist der 34-Jährige Rekordspieler der Dritten Liga. In der Pokalpartie am Sonnabend gegen den FC Augsburg ist Müller spielberechtigt. | 06.08.2021 13:13