Stand: 15.08.2021 21:51 Uhr Golferin Henseleit zum dritten Mal in den Top 10

Gut einen Monat nach ihrem vierten Platz in Dallas hat Profigolferin Esther Henseleit beim Turnier im schottischen Fife zum dritten Mal in ihrer Karriere eine Top-10-Platzierung erreicht. Die 22-Jährige aus Hamburg hatte nach vier Runden 279 Schläge auf dem Konto, das reichte für den geteilten siebten Platz. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Ryann O'Toole (271). Henseleit gelangen bei der 66 am Schlusstag sechs Birdies, bei ihrer ersten Runde auf dem Dumbarnie-Links-Kurs am Donnerstag hatte sie noch drei über Par (72) gespielt. Es folgten eine 68er- und eine 70er-Runde. | 15.08.2021 21:50