Golferin Henseleit scheitert in Schottland am Cut

Die Hamburger Profigolferin Esther Henseleit ist bei der Womens Open in Schottland am Cut gescheitert. Bei dem Major, das bis zum vergangenen Jahr noch den Titel British Open getragen hatte, belegte die 22-Jährige nach zwei Runden mit 148 Schlägen und vier Versuchen über Par den geteilten 93. Platz. Auch Titelverteidigerin Sophia Popov, die im vergangenen Jahr als erste Deutsche ein Major gewonnen hatte, schaffte mit 147 Schlägen nicht den Sprung in das Finalwochenende. | 21.08.2021 12:08