Stand: 04.07.2021 10:16 Uhr Golferin Henseleit klettert in Dallas auf Rang zwei

Esther Henseleit spielt beim Golf-Turnier in Dallas aussichtsreich um ihren ersten Titel auf der LPGA-Tour. Die 22-Jährige aus Hamburg absolvierte die dritte Runde mit 64 Schlägen, blieb damit sieben unter Par und kletterte auf Rang zwei. Mit 199 Schlägen hat sie vor dem Schlusstag nur einen Schlag Rückstand auf die führende Südkoreanerin Ko Jin-young. Gleichauf mit Henseleit liegt bei der mit 1,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung die Finnin Matilda Castren. Ende 2019 hatte Henseleit die zur European Tour zählende Kenya Ladies Open gewonnen und sicherte sich damit auch die Auszeichnung als Rookie of the Year. Seit Anfang 2020 spielt sie fest auf der LPGA-Tour. | 04.07.2021 10:15