Stand: 31.08.2020 10:06 Uhr

Golferin Henseleit belegt Platz 71 in den USA

Esther Henseleit hat die Arkansas Championship der Golfprofis in den USA auf dem geteilten 71. Platz beendet. Nach den drei Runden auf dem Platz im Pinnacle Country Club in Rogers hatte die 21-Jährige vom Hamburger Golfclub Falkenstein 210 Schläge auf ihrem Konto. Der Sieg ging an die Amerikanerin Austin Ernst, die nur 193 Schläge benötigt hatte. | 31.08.2020 10:45