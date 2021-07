Stand: 12.07.2021 08:08 Uhr Golferin Henseleit Vierte in Ohio

Esther Henseleit hat auch beim Golf-Turnier in Sylvania (US-Bundesstaat Ohio) eine Top-Platzierung erreicht und damit ihre starke Form unterstrichen. Die 22 Jahre alte Hamburgerin belegte nach dem Regen-bedingten Abbruch des Turniers mit 201 Schlägen Rang vier. Der Sieg ging an die gleichaltrige Japanerin Nasa Hataoka, die 194 Schläge benötigte. In der Vergangenen Woche hatte Henseleit beim Turnier in Dallas ebenfalls Rang vier belegt. | 12.07.2021 08:07