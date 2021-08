Stand: 10.08.2021 09:22 Uhr Golf: US-Stipendium für Hamburger Youngster

Der 18-jährige Hamburger Tiger Christensen hat ein Golf-Stipendium für die Oklahoma State University bekommen und tritt in die Fußstapfen von Profis wie Viktor Hovland (Norwegen) und Ricki Fowler (USA). "Die Oklahoma State University hat die beste Erfolgsbilanz bei College Wettbewerben und mehr als erfolgreiche Golfsportler als jede andere Schule", sagt Trainer Jason Floyd über Christensen, der am Sonntag in die USA aufgebrochen ist. | 10.08.2021 09:21