Stand: 29.05.2021 10:54 Uhr Golf-Turnier in Winsen vor Zuschauern

Das Golf-Turnier Anfang Juni in Winsen (Luhe) wird als erstes auf der Europa-Tour seit Oktober 2019 wieder vor Zuschauern ausgetragen. Die Behörden gaben grünes Licht für ein Modellprojekt mit täglich 2.000 Zuschauern auf der Anlage von Green Eagle Golf Courses vor den Toren Hamburgs. "Es ist schön, endlich wieder in Deutschland abzuschlagen. Und sensationell ist natürlich, dass nun sogar Zuschauer vor Ort dabei sein können", sagte Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer, der erstmals seit zwei Jahren wieder in der Heimat an den Abschlag geht. | 29.05.2021 10:53