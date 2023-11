Stand: 06.11.2023 14:17 Uhr "Goldene Sportpyramide" für Michael Stich

Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich wird mit der "Goldenen Sportpyramide" der Deutschen Sporthilfe geehrt. Wie die Stiftung am Montag mitteilte, erhält der einstige Tennisstar die Auszeichnung für seine herausragenden sportlichen Erfolge, seine beruflichen Leistungen sowie für sein gesellschaftliches Engagement. Mit dem Preisgeld von 25.000 Euro kann Stich Projekte im Sport benennen, die damit unterstützt werden sollen. Geehrt wird er am 16. November in Dreieich bei Frankfurt. | 06.11.2023 14:17