Stand: 31.01.2024 20:02 Uhr Göttinger Basketballer wahren Viertelfinal-Chance im Europe Cup

Die BG Göttingen kann im Fiba Europe Cup weiter auf den Einzug in das Viertelfinale hoffen. Am Mittwochabend gewann der Basketball-Bundesligist beim weiterhin sieglosen Schlusslicht Balkan Botevgrad aus Bulgarien mit 101:75 (54:39) und wahrte mit dem dritten Erfolg im fünften Spiel der zweiten Gruppenphase die Chance auf das Weiterkommen. Die Entscheidung fällt nun am kommenden Dienstag in der abschließenden Partie beim FC Porto. | 31.01.2022 20:02