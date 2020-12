Stand: 20.12.2020 17:21 Uhr Göttingen verliert Nordduell gegen die Towers

Die Hamburg Towers haben ihre Auswärts-Siegesserie in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Pedro Calles mit 98:94 (71:69, 49:47, 30:29) bei der BG Göttingen durch und blieb damit auch im vierten Gastspiel in dieser Saison erfolgreich. Bester Hamburger Werfer an alter Wirkungsstätte war Terry Allen mit 28 Punkten. Die Löwen Braunschweig verloren zudem gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 75:108 (33:60). Tabelle | 20.12.2020 17:31