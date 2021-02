Stand: 14.02.2021 17:02 Uhr Göttingen unterliegt Überraschungsteam Crailsheim

In der Basketball-Bundesliga hat die BG Göttingen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Merlins Crailsheim mit 81:109 (36:48) verloren. Mit 22 Punkten war Luke Nelson bester Werfer bei den Niedersachsen, die am Ende verdient gegen das Überraschungsteam und den neuen Tabellenzweiten aus Crailsheim verloren.