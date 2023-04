Stand: 11.04.2023 21:27 Uhr Göttingen gewinnt BBL-Nordduell mit Oldenburg

Die BG Göttingen hat das Nordduell in der Basketball Bundesliga (BBL) mit den Baskets Oldenburg für sich entschieden. Die "Veilchen" setzten sich am Dienstagabend mit 106:97 (85:85, 42:48) n.V. durch. Bester Werfer war dabei auf Seite der Gastgeber Harald Frey mit 21 Punkten. Für Oldenburg zeigte sich Dewayne Russell mit 25 Zählern am treffsichersten. Beide Teams sind in der Tabelle klar auf Play-off-Kurs. | 11.04.2023 21:27