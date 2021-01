Stand: 29.01.2021 22:17 Uhr Göttingen gelingt in Basketball-Bundesliga Befreiungsschlag

Der BG Göttingen ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) ein wichtiger Sieg gelungen. Die Niedersachsen schlugen am Freitagabend die Baskets Bamberg mit 87:80 (36:43) und feierten den ersten Erfolg nach zuvor drei Pleiten in Serie. Deishuan Booker war mit 20 Punkten erfolgreichster Schütze für die "Veilchen". Für die mit Ex-Headcoach Johan Roijakkers sowie vier früheren BG-Korbjägern angetretenen Franken trafen Devon Hall und David Kravish (je 16 Zähler) am häufigsten. Ergebnisse und Tabelle BBL | 29.01.2020 22:16