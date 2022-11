Stand: 13.11.2022 20:37 Uhr Glöckner: Hansa-Verstärkung nur bei "realistischem Highlight"

Patrick Glöckner plant nicht, den Kader des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock in der Winterpause aufzustocken. Der neue Trainer der Mecklenburger sagte der "Ostseezeitung": "Im Großen und Ganzen nicht, denke ich." Der 45-Jährige, der am 7. November die Nachfolge des freigestellten Jens Härtel angetreten hat, ergänzte aber: "Falls ein realistisches Highlight auf den Markt kommt, kann man da schon noch mal drüber nachdenken." Der 45-Jährige kündigte an, das Gespräch mit den von Härtel suspendierten Ridge Munsy und Thomas Meißner zu suchen: "Ich werde mich mit ihnen austauschen und dann denke ich schon, dass die Tür offen ist. Es sieht danach aus, dass sie wieder zurückkommen werden." | 15.11.2022 11:42