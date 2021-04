Stand: 11.04.2021 18:45 Uhr Glasner verteidigt Lacroix: "Nehme ich auf meine Kappe"

Trainer Oliver Glasner von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Verteidiger Maxence Lacroix gegen Kritik verteidigt. "Er hatte sich im Abschlusstraining den Rücken verrissen", erklärte Glasner nach der 3:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Sonntag dem NDR Sportclub. Lacroix spielte dennoch von Beginn an und wurde erst in der 66. Minute ausgewechselt. "Das nehme ich auf meine Kappe. Vielleicht wäre es klüger gewesen, etwas früher zu reagieren", sagte der Coach. Video zum Thema | 11.04.2021 18:35