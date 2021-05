Stand: 29.05.2021 14:54 Uhr Glasner nimmt Assistent Angerschmid mit nach Frankfurt

Trainer Oliver Glasner kann auch bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt auf seinen langjährigen Vertrauten Michael Angerschmid zählen. Der Co-Trainer erhält bei den Hessen ebenfalls einen Vertrag bis 2024. Das österreichische Gespann, das einst gemeinsam beim SV Ried spielte, arbeitet seit 2015 auch als Trainer Seite an Seite - zunächst vier Jahre beim Linzer ASK, dann zwei Jahre in Wolfsburg. | 29.05.2021 14:54