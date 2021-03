Stand: 18.03.2021 14:26 Uhr Glasner: Arnold gehört ins DFB-Team

Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat für die Nationalmannschafts-Rückkehr von Maximilian Arnold geworben. "Als ich hierherkam, habe ich ihn relativ schnell gefragt: Warum spielst du eigentlich nicht in der deutschen Nationalmannschaft?", sagte Glasner einen Tag vor der Bekanntagabe des DFB-Kaders für die anstehenden Länderspiele. Arnold bringe "alles mit, was der moderne Fußball an Anforderungen an seine Position stellt. Und wo er sich noch einmal deutlich verbessert hat, ist die Dynamik seines Spiels." | 18.03.2021 14:25